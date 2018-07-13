Безработица в Казахстане в июне снизилась

13 июля 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Безработица в Казахстане в июне текущего года снизилась до 4,8 процента против 4,9 процента в мае. Об этом сообщается в пятницу на сайте Комитета по статистике при министерстве национальной экономики Казахстана.

Согласно статистическим данным, численность безработных в июне составила 434,4 тысячи человек.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июня 2018 года составила 149,5 тысячи человек, или 1,7 процента от всей рабочей силы.

Отметим, что по данным на 1 июня, численность населения Казахстана превысила 18,2 миллиона человек.

Напомним, что в первой половине текущего года ВВП Казахстана вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2017 года рост ВВП Казахстана составил четыре процента по сравнению с однопроцентным ростом в предыдущем году.

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