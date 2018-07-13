Назарбаев назначил нового посла Казахстана в Туркменистане

13 июля 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Жандоса Асанова новым послом страны в Туркменистане.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном сайте главы государства.

"Указом главы государства Асанов Жандос Ануарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане", - говорится в указе.

Отметим, что ранее Жандос Асанов был генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Безработица в Казахстане в июне снизилась
Казахстан 16:41
Москву и Кызылорду свяжут прямые авиарейсы
Казахстан 16:31
Акции крупной казахстанской компании перешли в госсобственность
Казахстан 14:20
КТК-Россия объявил тендер на поставку оборудования для подсистемы информбезопасности
Тендеры 13:07
Товарооборот между Узбекистаном и странами Центральной Азии вырос почти наполовину
Бизнес 12:53
В Казахстане возрос объем промышленного производства
Казахстан 12:51
Лента новостей
Как раньше было летом в Баку - путешествие в прошлое (ФОТО)
Интересное 18:16
Трамп назвал темы переговоров с Мэй
Европа 18:14
Азербайджанцы завоевали в Италии Кубок Fatti vedere in tutto le mondo (ФОТО)
Культура 18:10
SOCAR о приоритетных направлениях деятельности в Болгарии
Энергетика 18:05
В Азербайджане будут выработаны общие правила использования кабельной сети
ИКТ 17:58
Турция окажет необходимую помощь для наказания лиц, совершивших преступление в Гяндже - посол
Общество 17:55
Трамп надеется наладить отношения с Путиным
США 17:51
В таиландском ресторане обвалился пол, пострадали 29 человек
Другие страны 17:51
Приостановлена деятельность учебных заведений, финансируемых движением Гюлена в различных странах - посол
Политика 17:48