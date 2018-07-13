Назарбаев назначил нового посла Казахстана в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Жандоса Асанова новым послом страны в Туркменистане.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном сайте главы государства.

"Указом главы государства Асанов Жандос Ануарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане", - говорится в указе.

Отметим, что ранее Жандос Асанов был генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств.

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