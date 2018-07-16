В Казахстане выросла среднемесячная заработная плата

16 июля 2018 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная заработная плата в Казахстане в июне текущего года выросла на девять тысяч тенге и составила 163,6 тысячи тенге. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба комитета по статистике Казахстана.

Кроме того, уровень безработицы снизился и сейчас составляет 4,8 процента, что на 0,1 процента ниже, чем в предыдущем месяце.

В июне официально нетрудоустроенных насчитывалось 434,4 тысячи человек.

Отметим, что всего в Казахстане проживают 18 253 300 человек.

Официальный курс на 16 июля составил 343.45 KTZ/USD

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