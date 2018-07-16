Назарбаев: В Казахстане созданы необходимые условия для сохранения стабильности нацвалюты

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Казахстане созданы необходимые условия для сохранения стабильности на валютно-финансовом рынке и дальнейшего экономического развития.

Об этом сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем Национального банка Данияром Акишевым.

В ходе встречи президенту был представлен отчет об итогах работы Национального банка за первое полугодие текущего года.



"В настоящее время у нас есть возможности для обеспечения стабильности национальной валюты и экономики. В первом полугодии экономика выросла более чем на четыре процента. Переход на плавающий курс был правильным. Необходимо привыкнуть к тому, что колебания будут, но в определенных пределах. Это не скажется на благосостоянии населения", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Президент Казахстана отдельно остановился на принятых мерах по оздоровлению банковского сектора.



"Со стороны государства была оказана серьезная помощь банкам. На поддержку банковской системы было выделено три триллиона тенге. Мы также пересмотрели законодательство по вопросам валютного регулирования и совершенствования деятельности Национального банка. Поэтому теперь необходимо активизировать работу банков по кредитованию экономики, в том числе сферы малого и среднего бизнеса", – сказал Нурсултан Назарбаев.



Глава государства обратил внимание председателя Национального банка на необходимость более тщательного регулирования банковского сектора с целью обеспечения защиты вкладов населения от мошеннических действий недобросовестных акционеров.



По информации Данияра Акишева, на финансовом рынке страны по основным показателям сохраняется стабильная ситуация.



"Инфляция по итогам июня 2018 года составила 5,9 процента в годовом выражении. Это – самый низкий показатель за последние три года. Национальный банк ставит перед собой задачу к 2020 году снизить инфляцию до уровня четырех процентов", – доложил председатель Национального банка.



Акишев проинформировал президента Казахстана об основных факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.



"Основным фактором, который влияет на изменение курса тенге, является ситуация на валютно-финансовых рынках торгово-экономических партнеров Казахстана. Второй фактор – это укрепление доллара в мире по отношению к другим валютам. При этом следует отметить, что предприятия и население адаптировались к подобным колебаниям. В целом в стране наблюдается снижение спроса на иностранную валюту", – отметил председатель Национального банка.



В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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