Обнародованы запасы семян масличных культур в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Запасы семян масличных культур в Казахстане по состоянию на первое июля текущего года составил 386,2 тысячи тонн. Об этом сообщает в понедельник Комитет по статистике Казахстана.

Кроме того, по данным статистических данных, в стране хранилось на начало месяца 175,3 тысячи тонн семян подсолнечника, 123,1 тысячи тонна - семян льна, 38,3 тысячи тонн - соевых бобов, 34,4 тысячи тонн - семян рапса, 10,3 тысячи тонн - сафлора, 3,5 тысячи тонн - горчицы, одна тонна - рыжика, 57,7 тонн - семян хлопка.

По объемам на первом месте Восточно-Казахстанская область - здесь на хранении находилось 109,1 тысячи тонны семян масличных культур. На втором месте - Акмолинская область - 71,9 тысячи тонн. И замыкает тройку, с небольшим разрывом, Северо-Казахстанская область - 71,3 тысячи тонн.

Напомним, в рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы предусмотрено расширение посевных площадей под масличными культурами до трех миллионов гектаров.

Прогнозируется, что в текущем году посевная площадь под масличными культурами вырастет до 2,6 миллиона гектаров.

Отметим, что в прошлом году увеличение посевных площадей под масличными составило 22 процента, что позволило Казахстану собрать рекордный урожай - около 2,36 миллиона тонн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.