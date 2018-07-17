Производство автомобилей в Казахстане выросло

БАКУ /Trend/ - Производство автомобилей в Казахстане по итогам первой половины текущего года выросло в два раза. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Согласно данным АКАБ, за шесть месяцев 2018 года в Казахстане произведено 14 660 транспортных средств всех типов. Силами шести казахстанских площадок было выпущено 13 725 легковых автомобиля (+76,4 процента), 486 грузовиков (-0,2 процента), 153 автобуса (-51,1 процента), 210 прицепов и полуприцепов (+60,3 процента) и 86 единиц прочей специализированной техники (+60,3 процента).

В сообщении АКАБ отмечается, что стоимость произведенной в июне продукции автопрома оценивается в 16 741 миллион тенге, что на 10,4 процента меньше результата мая 2018 года (18 683 миллиона тенге). Однако совокупный результат шести месяцев превышает аналогичный результат прошлого года на 36,8 процента (88 261 миллион тенге против 64 501 млн тенге).

Наибольший рост производства демонстрирует костанайский «СарыаркаАвтоПром» +123,2 процента к результатам прошлого года, за шесть месяцев здесь было произведено 5 297 легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В Усть-Каменогорске предприятием «Азия Авто» было собрано 8 573 автомобиля (+51,7 процента). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 280 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 94 единиц техники, семипалатинские компании СемАЗ и Daewoo Bus закрыли первое полугодие с результатами 89 и 67 единиц соответственно.

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