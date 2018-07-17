Казахстан увеличит список приватизируемых предприятий

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен увеличить количество приватизируемых организаций на 38 единиц. Об этом сообщил во вторник глава министерства национальной экономики Казахстана Тимур Сулейманов на заседании правительства.

"Министерством разработан проект постановления, предусматривающий внесение дополнений в комплексный план приватизации на 2016-2020 годы в части увеличения количества организаций на 38 единиц, подлежащих приватизации. В настоящее время проект постановления находится на согласовании в государственных органах", - сказал Сулейменов.

Отметим, что план приватизации на 2016-2020 годы включал 904 объекта, не считая 28 объектов республиканской собственности. За 2016-2017 годы было выставлено 476 объектов комплексного плана приватизации. Из них реализовано 367 объектов на сумму 164 миллиарда тенге. Кроме того, 255 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации.

Ранее управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов сообщил, что приватизация национальных компаний Казахстана может начаться во второй половине 2018 года. Он подчеркнул, что уже два года «Самрук-Казына» хочет приватизировать такие компании, как «Эйр Астана», КМГ, «Казатомпром».

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