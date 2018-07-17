Россия совместно с Казахстаном запустит новую ракету "Союз-5"

17 июля 2018 17:27 (UTC+04:00)

"Роскосмос" запустит новую ракету совместно с Казахстаном. О новых космических планах сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя главы "космической" госкорпорации Николая Севастьянова.

Контракт был заключен "Роскосмосом" и Ракетно-космической корпорацией "Энергия". Собеседник агентства рассказал, что в основе ракеты "Союз-5" будет лежать двигатель РД-171.

Полезная нагрузка "Cоюза-5" достигнет 17 тонн. По данным агентства, на проект потратят 52 миллиарда рублей. Такая сумма заложена в контракте на сайте госзакупок.

Разрабатывать носитель начали два года назад.

Запускать ракету, по планам заказчиков, будут с космодрома Байконур. Для этого за счет казахстанской стороны будет модернизирован стартовый комплекс "Зенит". На это уйдут 314 миллионов долларов.

Запланировано, что "Союз-5" впервые взлетит с Байконура в 2022 году.

В начале июля президент Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан стал полноценной космической державой. Он рассказал, что по его поручению запущено производство спутниковна совместном казахстанско-французском заводе.

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