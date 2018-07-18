США могут ввести пошлины на импорт урана из Казахстана

18 июля 2018 14:23 (UTC+04:00)

Начать расследование ввоза урана, по окончании которого могут быть введены пошлины, хотят в США, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Bloomberg.

"Американские производители покрывают лишь 5% потребностей внутреннего рынка, а остальное импортируется — прежде всего из России, Казахстана и Канады", — указывается в сообщении Bloomberg.

Американские поставщики урана рассчитывают "отвоевать" 25% рынка. В январе такие компании, как Energy Fuels и Ur-Energy, обратились в министерство торговли США с просьбой провести расследование со ссылкой на закон о расширении торговли.

Сроки проведения расследования пока не озвучены.

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