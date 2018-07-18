БАКУ /Trend/ - Казахстан вводит новый упрощенный режим налогообложения для самозанятых, чьи доходы составляют менее 12-кратной месячной заработной платы. Об этом сообщил в среду заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Мади Такиев, передает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

По его словам, на сегодняшний день министерства труда и социальной защиты населения, финансов, энергетики готовят большой блок поправок, где для самозанятых будет действовать специальный режим налогообложения.

«Все те самозанятые, которые не в поле нашего зрения, будут платить единый совокупный платеж (ЕСП). А почему они не в поле нашего зрения? У нас согласно налоговому кодексу все те, кто получает доходы менее 12-кратной месячной заработной платы, могут не регистрироваться. Соответственно все относящиеся к этой категории считаются самозанятыми и для них мы, и вводим новый упрощенный режим», — сказал Мади Такиев.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов также отметил, что для тех, кто будет уклоняться от сдачи декларации, предусмотрены определенные виды наказания.

«Первое – это предупреждение, второе – привлечение к административной ответственности. Штраф для госслужащих составляет порядка 50 месячного расчетного показателя (МРП)», — проинформировал Мади Такиев.

Заместитель председателя Комитета заверил, что на сегодняшний день все госслужащие предоставляют декларацию об имуществе.

Кроме того, по его словам, налогоплательщик также должен предоставлять данные о наличных денежных средствах.

«Показываете все свои наличные денежные средства, которые вы храните дома. Если сумма превышает 500 МРП, а это порядка 12 миллионов тенге, то хранить такую сумму нужно в банке», — сказал Мади Такиев.

Отметим, что внедрение всеобщего декларирования для всех граждан Казахстана предусмотрено с 1 января 2020 года.

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