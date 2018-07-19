Казахстан и Италия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов

19 июля 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Италия обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов Алматы – Милан и Астана – Рим. Об этом сообщил посол Италии в Казахстане Паскуале Д’Авино во время встречи с акимом (мэром) Астаны Асетом Исекешевым, говорится в сообщении акимата (мэрии) Астаны.

«Чтобы напрямую иметь прекрасные и активные отношения с такими городами, как Рим и Милан, внешним фактором является наличие прямого рейса. На данном этапе решается вопрос по открытию прямого рейса Алматы – Милан и Астана – Рим», – сообщил посол Италии.

Кроме того, стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Асет Исекешев поздравил дипломата с назначением и выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества между Казахстаном и Италией.

«Динамичный рост Астаны, инвестиционная привлекательность и значительный инновационный потенциал – важные преимущества нашего города. На сегодняшний день Италия уже является одним из главных торговых партнеров Казахстана, и мы будем очень рады поддерживать все возможные отношения между странами в будущем. Динамичному развитию межрегионального сотрудничества способствовало подписание соглашения о сотрудничестве Астаны с рядом регионов и городов Италии», – сказал аким Астаны.

В ходе встречи Паскуале Д’Авино также сообщил, что в настоящее время рассматривается открытие итальянского института культуры в Астане.

По официальным данным, двусторонний товарооборот между Казахстаном и Италией в прошлом году составил 9,6 миллиарда долларов США, что на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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