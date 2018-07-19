В Казахстане запустили три технологических агропарка для исследований и работы с новыми сортами агрокультур. Создание таких научных полигонов даст толчок в развитии агропромышленности, заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев во время визита в агропарк «Каскелен» в Алматинской области, передает «Казинформ».

«Перед отраслью АПК стоит большая задача повысить производительность труда и экспорта переработанной продукции. Если мы говорим о растениеводстве, это, прежде всего, - качественные семена и удобрения. Чтобы показать нашим фермерам, что можно применять, какие использовать технологии, какие выбирать сорта. Все это можно увидеть в одном месте», - сказал Арман Евниев.

Агропарки запущены в Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях. К примеру, в южной части страны открыт аграрный парк «Каскелен», площадью почти 2 тыс. гектар. Здесь выращивают высококачественные сорта сои, кукурузы, пшеницы, ячменя и кормовых культур. В будущем появится питомник безвирусных саженцев плодовых деревьев.

«Мы видели сорта сои, которые выращены при разных условиях орошения. Здесь происходит выбор лучшего сорта. Ученые и фермеры должны получить информацию, какая почва лучше подходит для определенной культуры. Также мы видели разные способы посева с поливом и без орошения. Сама идея технопарка в том, чтобы учиться не по книжкам, где эти исследования проводятся в зарубежных странах, а здесь на родине. Фермеры могут приехать и проконсультироваться с учеными, и даже совместно развивать свое производство», - отметил вице-министр сельского хозяйства РК.

В агропарках, которые представляют собой научно-демонстрационный кластер, учеными применяются все новейшие технологии в области земледелия, растениеводства и семеноводства.

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