На "Байконуре" заявили о необходимой модернизации для запуска "Союза-5"

Проведение пилотируемых запусков ракеты "Союз-5" с космодрома "Байконур" потребует восстановления построенной во времена СССР подвижной фермы для посадки космонавтов в корабль и оборудования системы аварийного спасения космонавтов, рассказал РИА Новости источник на космодроме.

В среду глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил, что сроки запуска новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" остаются прежними — 2022 год. Она выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Федерация". Пуск будет произведен со стартового комплекса ракеты "Зенит", который будет модернизирован под "Союз-5".

"Стартовый комплекс на площадке 45 космодрома "Байконур" изначально строился с расчётом на пилотируемые запуски, в том числе была сооружена подвижная ферма для посадки экипажа. Однако за три десятилетия простоя она пришла в негодность, даже если для нового проекта удастся использовать её корпус, то ходовую часть придётся менять полностью. Необходимо будет заново прокладывать 300 метров специального железнодорожного пути, по которому ферма подвозится к ракете", — рассказал собеседник.

Подвижная ферма необходима, чтобы обеспечить возможность посадки экипажа в корабль, а также дать специалистам доступ к его предстартовому обслуживанию, пояснил источник.

По его словам, другой большой работой для обеспечения пилотируемых пусков должно стать создание системы аварийного спасения экипажа. Для этого нужно будет разработать, изготовить и смонтировать ретрансляторы, передающие команду на отстрел от ракеты капсулы с космонавтами, когда носитель еще не взлетел. Дублирующие команды передаются по кабелю, который также будет необходимо проложить, рассказал собеседник.

"С учётом того что начало лётных испытаний новой ракеты и первый беспилотный полёт корабля "Федерация" намечены на 2022 год, у предприятий не так много времени, чтобы выполнить работу по проектированию новых систем, заказу и изготовлению комплектующих и их монтажу на стартовом комплексе", — рассказал источник.

Предполагается, что работы по модернизации стартового комплекса под "Союз-5" на "Байконур" будет оплачивать казахстанская сторона. Ранее сообщалось, что Астана готова направить на этот проект 314 миллионов долларов.

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