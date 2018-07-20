В Казахстане увеличился объем грузоперевозок всеми видами транспорта

БАКУ /Trend/ - В Казахстане по итогам первого полугодия объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 1,8 миллиарда тонн, что на 6,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в пятницу министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, за отчетный период общий объем транзита составил 8,5 миллиона тонн, что на девять процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем контейнерных перевозок составил 206 тысяч контейнеров и увеличился на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по направлению Китай-Европа-Китай данный показатель составил 101 тысяча контейнеров, что больше на 38 процентов.

Министр отметил, что в области гражданской авиации сохраняются стабильные темпы роста пассажиропотока

Так, по итогам первого полугодия текущего года рост по перевезенным авиапассажирам составил 19 процентов или 3,8 миллиона человек.

Кроме того, Женис Касымбек отметил, что география полетов в международном направлении расширяется.

«В прошлом году было открыто 10 новых международных сообщений. С начала текущего года открыто 12 международных маршрутов, из них казахстанскими авиаперевозчиками: Атырау-Франкфурт, Астана-Казань, Астана-Тюмень, Астана-Вильнюс, Астана-Челябинск, Астана-Краснодар, Астана-Томск, Астана-Сочи. Также иностранными перевозчиками открылись новые авиамаршруты Рига-Алматы («AirBaltic»), Новосибирск-Павлодар («Сибирь»), Красноярск-Алматы («Ангара»), Москва-Кызылорда («Аэрофлот»)», - сказал министр.

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