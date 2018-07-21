S&P ожидает улучшения качества активов казахстанского банка

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает постепенного улучшения показателей качества активов казахстанского АО «Банк ЦентрКредит», говорится в сообщении агентства.

Как говорится в сообщении, S&P повысило долгосрочный рейтинг АО «Банк ЦентрКредит» по национальной шкале с «kzBB+» до «kzBBB-» с прогнозом "стабильный".

Кроме того, S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка на уровне «B/B».

«Подтверждение рейтингов по международной шкале отражает ожидаемое постепенное улучшение показателей качества активов банка "ЦентрКредит" благодаря восстановлению и списанию проблемной задолженности. Повышение рейтинга по национальной шкале отражает наше мнение о повышении кредитоспособности банка в сравнении с другими казахстанскими банками, имеющими рейтинг по международной шкале того же уровня», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении агенства, оценка агентством бизнес-позиции банка "ЦентрКредит" отражает, с одной стороны, его достаточно существенную рыночную долю (шесть процентов розничных депозитов банковской системы по состоянию на первое июня текущего года), а с другой стороны — очень низкие показатели прибыльности за последние десять лет.

По мнению агентства, недавние изменения в структуре собственности банка "ЦентрКредит" не повлияют на дальнейшее развитие его бизнеса и стратегии.

В марте текущего года АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна» продали принадлежавшие им доли в банке "ЦентрКредит" (27,96 процента и 13,42 процента соответственно), приобретенные около года назад у Kookmin Bank и Международной финансовой корпорации. В результате сделки доля Бахытбека Байсеитова, владеющего банком длительное время, увеличилась до 48 процентов, а доля бывшего председателя правления банка Владислава Ли — до 10 процентов (по состоянию на первое июня текущего года). Держателями остальных акций банка являются миноритарные акционеры.

Напомним, что по данным Нацбанка Казахстана, банк «ЦентрКредит» по итогам первого квартала текущего года занял седьмое место среди 32 казахстанских банков по размеру активов.

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