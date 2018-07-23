На кыргызско-казахской границе зафиксировали землетрясение

На границе Казахстана с Кыргызстаном сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации сейсмологов, землетрясение зарегистрировали сегодня в 8.02.

"Эпицентр располагался в 97 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана", — говорится в сообщении.

Глубина очага составила 15 километров. Сведений о силе (ощутимости) землетрясения на поверхности пока нет.

Казахстанские сейсмологи зафиксировали еще два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,6. По их данным, они произошли в 02.23 и 05.06 по алматинскому времени на территории Китая и на границе Таджикистана, Кыргызстана и Китая.

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