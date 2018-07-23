Расходная часть бюджета Восточно-Казахстанской области исполнена почти на 100%

23 июля 2018 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расходная часть бюджета Восточно-Казахстанской области за первое полугодие текущего года исполнена на 99,7 процента, остатки бюджетных средств составили 410,6 миллиона тенге.

Об этом сообщили в понедельник в областном управлении финансов, передают казахстанские СМИ.

По информации управления, остатки неиспользованных средств республиканского бюджета составили 64,5 миллиона тенге, из которых 3,3 миллиона тенге не освоены в связи с неутверждением правил предоставления грантов для реализации новых бизнес-идей по программе занятости.

Кроме того, 2,6 миллиона тенге не освоено по оплате консультантам по социальной работе. Экономия средств республиканского бюджета составила 13,7 миллиона тенге. А выделенные средства из резерва правительства на ликвидацию ЧС в сумме 44,4 миллиона тенге по Зыряновскому, Аягозскому, Шемонаихинскому районам будут освоены в июле - проводятся работы по оформлению документов для восстановления пострадавшего жилья.

По словам руководителя управления финансов Лязизы Кенжетаевой, в местный бюджет вернутся 346,1 миллиона тенге, в том числе 98,8 миллиона тенге - по причине отсутствия актов. 60,9 миллиона тенге - общая сумма экономии по фонду оплаты труда, по госзакупкам (по всем областным управлениям, городам и районам).

Как отметила Кенжетавева, в целом по области до конца года предстоит освоить по плану 192,7 миллиарда тенге, в том числе - строительству и реконструкции объектов 56,1 миллиарда тенге.

Также, по ее словам, необходимо за девять месяцев обеспечить освоение бюджетных средств не ниже 99,9 процента, а по итогам года - освоить в полном объеме.

Официальный курс на 23 июля составил 346.68 KTZ/USD

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