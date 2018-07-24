Ассоциация прогнозирует увеличение объема кредитного портфеля микрофинансовых организаций Казахстана

24 июля 2018 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем кредитного портфеля микрофинансовых организаций Казахстана в текущем году увеличится на 5-7 процентов.

Таким мнением поделился во вторник со СМИ республики директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолий Глухов.

"По итогам года у нас будет рост, как и в прошлом году. Но в этом году он составит всего 5-7 процентов. Напомню, в прошлом году рост был около 60 процентов", - сказал он.

По информации Глухова, в первом квартале микрофинансовые организации выдали займов населению на 61 миллиард тенге.

"Соответственно, по итогам года ожидаем увеличения объема рынка до 240-250 миллиардов тенге. Напомню, в прошлом году было выдано ссуд на 228 миллиардов тенге», - отметил глава ассоциации.

По его словам, увеличение рынка в прошлом году было вызвано некой активностью иностранных инвесторов.

Официальный курс на 24 июля составил 345.68 KTZ/USD

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