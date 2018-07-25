Стало известно, когда начнется модернизация Байконура

Модернизация стартового комплекса на космодроме Байконур под новую ракету "Союз-5" начнется не позднее 2020 года. Об этом сообщил РИА Новости источник на космодроме.

По его словам, "Союз-5" планируется запустить в 2022 году, а до этого срока можно использовать ракеты "Зенит".

Для этого, как отметил источник, нужно, чтобы оператор пусков — компания S7 Space — смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих для ракет "Зенит", которые собирают на Украине.

Проведение пилотируемых запусков "Союза-5" с Байконура потребует восстановления на стартовом комплексе от ракеты "Зенит" построенной во времена СССР подвижной фермы для посадки космонавтов в корабль и оборудования системы аварийного спасения космонавтов.

Предполагается, что работы оплатит казахстанская сторона. Астана готова направить на этот проект 314 миллионов долларов.

Недавно глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил, что российская ракета среднего класса "Союз-5" выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Федерация", военная нагрузка не предполагается.

Первый старт ракеты планируется провести в 2022 году с безэкипажной версией "Федерации". Второй старт — в 2023-м, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидается в 2024 году.

Планируется, что эту ракету создадут на базе технологий российско-украинской ракеты "Зенит", но только из российских комплектующих. Кроме того, корпус "Союза-5" будет больше по диаметру и длиннее.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ — модернизированные двигатели от "Зенита". На второй — РД-0124М — двигатели от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".

Согласно госконтракту, разработка эскизного проекта должна завершиться 30 ноября 2019 года.

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