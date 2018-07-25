Военные разведки Казахстана и Кыргызстана начинают сотрудничество

Впервые министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков посетил столицу Кыргызстана с визитом, сообщает Sputnik Казахстан.
Жасузаков провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиевым, по итогам которой подписано правительственное соглашение о сотрудничестве в области военной разведки.
Также в ходе поездки прошла встреча министра обороны Казахстана и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Жээнбеков отметил значимость совместных мер по противодействию международному терроризму и другим вызовам и угрозам безопасности Центральной Азии.
По словам Жасузакова, невозможно в одиночку противостоять угрозам и вызовам.
"Нас ожидает совместная работа по обеспечению безопасности и подготовке кадров", — отметил Сакен Жасузаков.
Также Сооронбай Жээнбеков пожелал народу Казахстана мира и благополучия, передал теплые пожелания главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
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