Военные разведки Казахстана и Кыргызстана начинают сотрудничество

Впервые министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков посетил столицу Кыргызстана с визитом, сообщает Sputnik Казахстан.

Жасузаков провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиевым, по итогам которой подписано правительственное соглашение о сотрудничестве в области военной разведки.

Также в ходе поездки прошла встреча министра обороны Казахстана и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Жээнбеков отметил значимость совместных мер по противодействию международному терроризму и другим вызовам и угрозам безопасности Центральной Азии.

По словам Жасузакова, невозможно в одиночку противостоять угрозам и вызовам.

"Нас ожидает совместная работа по обеспечению безопасности и подготовке кадров", — отметил Сакен Жасузаков.

Также Сооронбай Жээнбеков пожелал народу Казахстана мира и благополучия, передал теплые пожелания главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

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