Казахстан улучшил позиции в международном рейтинге эффективности логистики

26 июля 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан поднялся на шесть позиций в международном рейтинге эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, говорится в сообщении на сайте банка.

Казахстан заняла 71-е место в рейтинге, в то время как в рейтинге 2016 года страна была на 77-м месте.

Отметим, что индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index) рассчитывается на основе опросов международных, национальных или региональных логистических и складских операторов, транспортно-экспедиторских компаний.

Опрос состоит из двух частей: определяется международный индекс LPI – по пятибалльной шкале респонденты оценивают критерии, отражающие эффективность логистической системы в отношении восьми стран, с которыми работает логистическая компания; и внутренний – по пятибалльной шкале респонденты оценивают логистическую систему страны, в которой работают. На основе полученных оценок рассчитывается интегральный показатель индекса LPI и место среди стран мира, участвующих в рейтинге.

К основным критериям оценки эффективности логистики относятся: эффективность таможенного и пограничного оформления (скорость, простота и предсказуемость формальностей); качество инфраструктуры, связанной с торговлей и транспортом (например, порты, железные дороги, дороги, информационные технологии); простота организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам; качество и компетентность логистических услуг, предоставляемых операторами рынка – логистическими операторами, транспортными компаниями, таможенными брокерами и т.д.; отслеживание прохождения грузов; своевременность поставок грузов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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