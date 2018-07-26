В Казахстане открылся центр по сертификации органической продукции

БАКУ /Trend/ - В Казахстане аккредитован отечественный орган по сертификации органической продукции.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Национальный центр аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии министерства вручил аттестат аккредитации в части подтверждения соответствия производства органической продукции президенту АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НаЦЭкС) Еркыну Дюсембаеву.

В сообщении отмечается, что наличие данного органа позволит отечественным производителям получать сертификаты соответствия и будет способствовать развитию внутреннего и внешнего рынка органической продукции.

Отметим, что "НаЦЭкС" является первым и пока единственным в Казахстане органом по подтверждению соответствия производства.

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