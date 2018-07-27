Китай наладит масштабное производство нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Китай намерен запустить масштабное производство по выпуску нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане. Об этом сообщают в пятницу казахстанские СМИ.

Согласно информации, завод мощностью переработки до 300 тонн семян подсолнечника в сутки будет построен в селе Жетекши. За год здесь смогут производить до 30 тысяч тонн нерафинированного масла, которое будет экспортироваться вместе со жмыхом в Китай. А уже в Китае его будут перерабатывать в рафинированное.

Как следует из отчетов Комитета госдоходов Казахстана, в прошлом году поставки подсолнечного масла в КНР составили 27 тысяч тонн. В случае полной загрузки нового завода экспорт казахстанского масла в Китай может удвоиться.

Отмечается, что строительство завода в регионе неслучайно. Здесь практически не налажена переработка подсолнечника, а потому нет конкуренции за сырье, как, например, в Восточно-Казахстанской или Костанайской областях. К тому же рядом находятся приграничные регионы, тот же Алтайский край, где можно будет приобретать недостающий объем семян для загрузки завода.

По информации генерального директора ТОО «Гринланд Инвест» Чжан Янь Цю, объем инвестиций в новое производство составит 1,5 миллиона долларов.

«На следующих этапах планируется наладить выпуск рафинированного масла, затем в планах у инвестора переработка льна и рапса в масло. Общая сумма инвестиций пока не оглашается. Сырье планируют приобретать по всему Казахстану», – сообщил Руслан Тлеулесов, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства г. Павлодар.

По информации пресс-службы акима области, чтобы поддержать предпринимателей, за счет государства к предприятию начали прокладывать линию электропередачи стоимостью 150 миллионов тенге. В конце сентября планируется завершить монтаж оборудования, а в октябре-ноябре - запустить завод.

Официальный курс на 27 июля составил 345.91 KTZ/USD

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