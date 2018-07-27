В Казахстане увеличился объем выданных кредитов

27 июля 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия текущего года объем выданных кредитов в Казахстане составил 6,1 триллиона тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 27 процентов.

Об этом сообщается в пятницу на сайте Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Вместе с этим по итогам июня этого года выдано кредитов на 1,3 триллиона тенге, что является максимумом за последние 3,5 года.

Согласно данным ассоциации, кредитование в стране начинает постепенно ускоряться на фоне активного снижения базовой ставки Нацбанком Казахстана, замедления инфляции и некоторого улучшения ситуации в экономике.

"За июнь ссудный портфель банков второго уровня (БВУ) вырос на 84,5 миллиарда тенге (+0,6 процента) и составил 13,5 триллиона тенге", - говорится в сообщении АФК.

Кроме того, на начало июля доля кредитов в иностранной валюте составила 24,6 процента (-0,1 процента за июнь).

Доля всех кредитов с просрочкой платежей за первое полугодие текущего года снизилась с 14,6 процента до 14,2 процента. В то же время проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней уменьшились с 9,3 процента до 8,8 процента.

Как отмечается в сообщении АФК, позитивное влияние на сокращение проблемных займов в июне оказало их уменьшение у Казкоммерцбанка (-38,6 миллиарда тенге) и банка RBK (-8 миллиардов тенге). На фоне списания плохих кредитов произошло уменьшение совокупных провизий сектора на 54,3 миллиарда тенге, до 1,9 триллиона тенге (на Казкоммерцбанк и RBK приходится 68,1 миллиарда тенге и 9,8 милларда тенге соответственно).

Официальный курс на 27 июля составил 345.91 KTZ/USD

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