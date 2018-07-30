Государственные ценные бумаги Казахстана вошли в список системы Clearstream

БАКУ /Trend/ - Государственные ценные бумаги Казахстана включены в список ценных бумаг, рассчитываемых в международной расчетной системе Clearstream.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Казахстана.

Директор департамента монетарных операций Национального банка Алия Молдабекова сообщила, что новая международная линия для казахстанского рынка запускается 30 июля в соответствии с ранее озвученными планами.

Отмечается, что завершение проекта позволит углубить интеграцию с международными финансовыми рынками и обеспечит приток дополнительных портфельных инвестиций.

«Возможность осуществления расчетов по государственным ценным бумагам Республики Казахстан через систему Clearstream подразумевает существенное упрощение доступа международных инвесторов на казахстанский фондовый рынок. Реализация проекта является новым этапом в развитии финансового рынка в Казахстане» - сказала Молдабекова.

Clearstream — международный центральный депозитарий ценных бумаг со штаб-квартирой в Люксембурге, входящий в группу Deutsche Börse Group. Clearstream является первым международным депозитарием ценных бумаг, открывающим канал доступа в Казахстане. АО «Ситибанк Казахстан» выступит в качестве банка-кастодиана и банка-корреспондента по операциям с денежными средствами.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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