Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана вышел из состава акционеров холдинга

БАКУ /Trend/ - АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Казахстана вышло из состава акционеров компании АО «SAT & Company», говорится в сообщении, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Как говорится в сообщении, с 13 июля был изменен состав акционеров АО «SAT & Company», владеющих десятью и более процентами акций компании.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» выбыло из списка акционеров.

Акционерами АО «SAT & Company» являлись: Кенес Ракишев с долей 77,72 процента и АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с долей 17,3 процента.

АО «SAT & Company» является казахстанским промышленным холдингом, который представляет более 30 компаний, действующих по направлениям: ферросплавы, хром, никель и другие проекты в различных регионах как в Казахстане, так и за рубежом.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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