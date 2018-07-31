Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящий каспийский саммит

31 июля 2018 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов и его туркменский коллега Рашид Мередов обсудили проработку организационных и содержательных аспектов предстоящего пятого саммита прикаспийских государств. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Кроме того, стороны обсудили в ходе телефонного разговора вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств.

"Отмечена высокая динамика казахстано-туркменских отношений, свидетельством чему является эффективное политическое взаимодействие, расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество и крепнущие культурно-гуманитарные связи", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 12 августа в городе Актау пройдет пятый саммит глав прикаспийских государств. Все государства подтвердили своё участие по дипломатическим каналам.

Отметим, что конвенция о правовом статусе Каспийского моря - это пятисторонний документ между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Вопрос о статусе Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах государств региона. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007-м, третий - в Баку в 2010-м, четвертый - в Астрахани в 2014 году.

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