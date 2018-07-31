В Казахстане снизились цены на сельхозпродукцию

31 июля 2018 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане по итогам июля цены на ряд овощей значительно снизились, пишет во вторник Energyprom.kz.

Так, свежие огурцы подешевели за месяц сразу на 28 процентов, помидоры - на 26,5 процента, капуста - на 22 процента, картофель - на 14,4 процента, чеснок - на 10,7 процента.

Кроме закономерных сезонных изменений цен на овощи и фрукты никаких потрясений рынку продовольственных товаров июль не принес.

Среди овощей заметно подорожали свекла (+11,6 процента за месяц) и морковь (+16 процентов за месяц). Это объясняется в том числе появлением на рынке нового урожая этих овощей.

Среди фруктов за июль упали в цене бананы (- 5,5 процента за месяц) и апельсины (-3,7 процента за месяц).

Среди продуктов животного происхождения отмечается снижение цен на продукцию птицеферм.

Так, яйца за месяц снизились в цене на два процента, окорочка и куры - на 0,3 и 0,1 процента соответственно.

Среди молочной продукции подорожал сыр (+1,2 процента за месяц), остальные товары этой группы заметно в цене к июню не изменились.

Практически такая же картина в сегменте мясной и рыбной продукции. Здесь изменение цены более чем на один процент отмечено только для мороженой обезглавленной рыбы - плюс 1,2 процента к июню.

В сегменте мучных изделий и круп резких месячных колебаний цен также не заметно.

Подорожал достаточно ощутимо только рис - сразу на 2,1 процента за месяц.

Впервые с октября 2016 года немного подорожала гречневая крупа - всего на 0,5 процента за месяц. Ранее на эту крупу наблюдался ежемесячный стабильный спад цены.

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