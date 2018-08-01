Кызылординская область Казахстана снизила зависимость экономики от нефти

1 августа 2018 11:56 (UTC+04:00)

Кызылординская область Казахстана впервые за последние 4 года вышла на положительный вектор по валовому региональному продукту. Только в обрабатывающей промышленности за эти годы прирост производства составил более 56 процентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный портал акимата области.

Зависимость экономики региона от углеводородного сырья стала гораздо меньше.

Первая половина текущего года также пройдена неплохо. Так, положительная динамика обеспечена практически по всем макропоказателям - и по объему инвестиций (117,2 процента), и по объему строительных работ (115,9 процента), и по производству продукции в сельском хозяйстве (102,7 процента), и обрабатывающей промышленности (100,5 процента).

Производительность труда в обрабатывающей промышленности только за первый квартал выросла более, чем на 10 процентов, а экспорт несырьевой продукции - в 2,7 раза.

Вместе с тем, добыча нефти в области продолжает снижаться (с начала года не добирается к уровню прошлого года 250 тысячи тонн), поэтому есть некоторое отставание по объемам промышленного производства (95,3 процента) и по вводу жилья (74,3 процента).

Но учитывая положительную динамику инвестиций в горнодобывающую (122,8 процента) и обрабатывающую промышленность (рост в 3,1 раза), благоприятные прогнозы по рынку нефти, а также то, что в текущем году вводятся 36 многоквартирных жилых домов, к концу текущего года прогнозируется рост и по этим двум показателям.

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