Нацбанк Казахстана приостановил действие лицензии СК "Kompetenz"

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии страховой компании "Kompetenz" на право предоставления ряда услуг.

Об этом говорится в сообщении регулятора, распространенном в среду.

С первого августа 2018 года до первого февраля 2019 года включительно страховой компании "Kompetenz" запрещается заключать новые договоры по обязательному, добровольному страхованию и перестрахованию до истечения срока приостановления действия лицензии.

"Данное решение принято Национальным банком за несоблюдение АО "СК "Kompetenz" требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан", - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк Казахстана отмечает, что по ранее заключенным договорам страхования и перестрахования АО «СК «Kompetenz» обязано выполнить принятые на себя обязательства.

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