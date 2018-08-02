БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия текущего года совокупный доход Банка ВТБ (Казахстан) вырос в 32 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в четверг казахские СМИ со ссылкой на финансовую отчетность банка.

Так, совокупный доход банка вырос с 33 миллионов до 1,085 миллиарда тенге в течении года. Чистая прибыль банка выросла в 11 раз с 90,94 миллиона до 1,08 миллиарда тенге.

Кроме того, по состоянию на конец июня капитал банка составил 16,7 миллиарда тенге, обязательства 120,27 миллиарда тенге. Активы банка составили 136,97 миллиарда тенге.

Отметим, что уставный капитал банка равен 27,3 млрд тенге.

Банк занимает 23-е место по активам, 17-е место по доходам за полугодие и 11-е место по рентабельности активов среди 32 банков Казахстана.

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