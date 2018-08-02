В Казахстане вырос объем безналичных платежей по банковским картам

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем безналичных платежей по банковским картам по итогам первого полугодия текущего года составил 2,2 триллиона тенге, что в два раза больше показателей анологичнего периода прошлого года. Об этом сообщает в четверг Finprom.kz.

Доля безналичных платежей в общем обороте по картам выросла за год с 16 процентов до 26 процентов. В отчетном периоде совершено 193 миллиона безналичных платежей. Для сравнения в прошлом году (за 12 месяцев) зафиксировано всего 105 миллионов транзакций по оплате через карты.

Средний вес одной транзакции за первое полугодие текущего года - 11,2 тысячи тенге. За аналогичный период прошлого года средний вес одной покупки через платежную карту превышал 12 тысяч тенге.

За год количество активных платежных карт выросло на 22 процента, до 10,5 миллиона. По сравнению с первым полугодием прошлого года активных кредиток стало больше на 60 процентов. Общее количество используемых кредиток - 1,5 миллиона.

Удельный вес кредиток от общего числа активных платежных карт с июня прошлого по июнь этого года вырос с 10,5 до 13,8 процента.

Кроме того, объем снятия наличных через платежные карты вырос на 25 процентов. В первом полугодии через карты обналичили 6,2 трлн тенге - на 1,2 трлн больше, чем за первое полугодие 2017 года.

Общий денежный оборот по платежным картам вырос за год на 42 процента, до 8,3 триллиона тенге за январь-июнь 2018.

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