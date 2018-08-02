Таджикистан увеличил импорт пшеницы из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Таджикистан в первом полугодии текущего года увеличил импорт пшеницы из Казахстана на 65 тысяч тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 15 процентов.

Эти данные приводятся в четверг антимонопольной службой при правительстве Таджикистана.

За шесть месяцев из Казахстана экспортировано в Таджикистан более 500 тысяч тонн пшеницы средней стоимостью 169 долларов за тонну.

Отметим, что в Таджикистане для производства муки в основном используется казахстанская пшеница.

Согласно данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, в первой половине этого года доля муки отечественного производства на внутреннем потребительском рынке Таджикистана достигла 95,8 процента.

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