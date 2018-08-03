FAO поможет Казахстану производить и продвигать на внешние рынки органические продукты

Казахстан, имеющий обширные земельные ресурсы, значительная часть которых обрабатывалась с небольшим использованием или вовсе без использования синтетических веществ, обладает огромным потенциалом в сфере производства органической сельскохозяйственной продукции, за которую на европейских рынках готовы платить немалые деньги, пишет Kazinform со ссылкой на "Новости ООН".

Так считают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая помогает правительству РК укрепить систему сертификации органической сельскохозяйственной продукции, выращиваемой без пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста, а также без использования технологий генетической модификации.

В рамках усилий по поддержке развития органического сельского хозяйства в Казахстане FAO провела в июле ряд семинаров и встреч в национальных учреждениях страны.

Эксперты FAO полагают, что развитие органического сельского хозяйства в Казахстане рентабельно и принесет тройную выгоду - для окружающей среды, для фермеров и для здоровья населения. Однако сегодня существует целый ряд барьеров, которые мешают казахстанским фермерам в полной мере пользоваться преимуществами органического сельского хозяйства.

«Поскольку страна не имеет выхода к морю, далека от внешних рынков, а урожайность относительно низка в силу природного состава почв и климатических условий, Казахстану сложно конкурировать на мировых рынках», - заявил представитель FAO Джералд Херрманн, который возглавил миссию экспертов FAO, посетившую республику.

Он подчеркнул, что производство органических продуктов питания могло бы принести казахстанским фермерам значительные доходы, но для этого требуется надежная система сертификации, которая будет пользоваться доверием потребителей и получит признание на международном уровне.

С 2015 года FAO поддерживает усилия Казахстана по совершенствованию соответствующих нормативных норм и созданию эффективной системы сертификации в стране. Эксперты FAO полагают, что знания и ноу-хау, накопленные в рамках казахстанского проекта, могут быть использованы и в других странах региона.

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