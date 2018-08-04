Индийские деловые круги заинтересованы в управлении крупными аэропортами Казахстана

БАКУ/Trend/ - Индийские деловые круги заинтересованы в управлении крупными казахстанскими аэропортами.

Об этом говорится в пятницу в сообщении МИД Казахстана.

Как отмечается, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с министром иностранных дел Индии Сушма Сварадж, прибывшей в Казахстан с официальным визитом.

«По итогам недавней казахстанско-индийской встречи в верхах в Циндао президент Казахстана дал ряд конкретных поручений правительству о форсировании двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, логистики, информационных технологий, космоса, фармацевтики, туризма и кинопроизводства. Именно в этом ключе мы готовим содержательную часть официальных мероприятий на высшем уровне, которые пройдут в 2019 году», - сказал Абдрахманов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщается, индийские деловые круги проявили интерес к возможности управления крупными казахстанскими аэропортами, а также к сотрудничеству в рамках МФЦА «Астана», Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, Технопарка IT-стартапов «AstanaHub».

«Также одним из важных проектов многостороннего сотрудничества является начало переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией», - говорится в сообщении.

В 2017 году уровень казахстанско-индийского товарооборота достиг одного миллиарда долларов.

«Стороны договорились продолжать активное взаимодействие для увеличения этого показателя. В частности, ведется работа над расширением сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая использование потенциала железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран с выходом в Индийский океан», - отмечается в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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