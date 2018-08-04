Россия предоставила Казахстану доступ к "военному" сигналу ГЛОНАСС

4 августа 2018 10:47 (UTC+04:00)

Россия предоставила Казахстану доступ к высокоточному сигналу ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости в Аэрокосмическом комитете Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).

Высокоточный сигнал ГЛОНАСС используется в военных целях, в том числе для наведения высокоточного оружия. Как рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский, этот сигнал сегодня служит для решения тех задач, которые раньше выполняли военные топографы, а его применение в вооруженных силах чрезвычайно широко.

"Например, для определения местоположения образцов вооружения и военной техники, командных пунктов, для подготовки данных для высокоточных систем вооружения самых разных. Это и ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня, и баллистические ракеты, и для размещения позиций и определения основных направлений действий, например зенитно-ракетных комплексов", — сказал Мураховский.

При этом, по словам эксперта, "гражданский" сигнал ГЛОНАСС обеспечивает хорошую точность по широте и долготе, а "военный" нужен для получения точных навигационных данных по высоте над уровнем моря. Ошибка по этому показателю у "гражданских" систем может достигать 200-300 метров, что совершенно неприемлемо для военных задач. С помощью высокоточного сигнала и станций дифференциальных поправок удается достичь достаточной точности и по высоте.

Ранее было известно о том, что Россия предоставила доступ к такому сигналу лишь Индии в 2010 году и Алжиру в 2018-м.

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