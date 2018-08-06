В Казахстане увеличилось количество автомобилей на газе

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии текущего года на учет в органы МВД Казахстана поставлено 89 592 автомобиля с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО), что на 44,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают в понедельник казахские СМИ со ссылкой на Ассоциацию казахстанского автобизнеса.

Отметим, что это 15,9 процента всех зарегистрированных в январе-июне автомобилей в Казахстане.

"На сегодняшний день «голубое топливо» является самым доступным моторным топливом в Казахстане. Стоимость литра сжиженного газа на заправках страны колеблется в коридоре 55-80 тенге. Предельная оптовая цена, регулируемая министерством энергетики, на сегодняшний день существенно ниже не только экспортной, но и оптовой цены в приграничных странах", - говорится в сообщении ассоциации.

Как считают в ассоциации, учитывая этот факт и рост популярности газовых автомобилей, стоимость автогаза в ближайшем будущем будет подвергаться высокой волатильности.

Казахстанцы переводят на газ преимущественно технику старше трех лет. За отчетный период больше всего было зарегистрировано автомобилей с ГБО возрастом от 10 до 20 лет - 30 498 единиц, 27 784 единиц - от трех до десяти лет, на технику старше 20 лет приходится 24 822 регистрации. Остальные 6 456 единиц моложе трех лет.

Большая часть из оформленных в первые шесть месяцев 2018 года автомобилей с ГБО принадлежит физическим лицам (84 660 единиц), на долю юридических лиц приходится всего 4 932 единицы.

Отмечается, что 73 008 регистраций - это легковые автомобили, легкая коммерческая техника - 13 694 регистрации, на тяжелую коммерческую технику и автобусы приходится 2 273 и 617 регистраций соответственно.

В разрезе регионов традиционно лидируют области с минимальными ценами на газ - это Мангистауская область (19 525 единиц), Туркестанская область, включая город Шымкент (13 875), Актюбинская область (11 383), Астана (6 031).

По итогам января лидером по количеству регистраций стала Южно-Казахстанская область, здесь было поставлено на учет 13 018 автомобилей. На второй позиции - Алматинская область. В январе здесь зарегистрировали 11 610 авто. За первый месяц 2018 года третье и четвертое места рейтинга регионов занимают соответственно города республиканского значения Алматы (10 040 единиц) и Астана (6 244 единицы). Пятое место у Карагандинской области, здесь на учет поставили 5 053 авто. Традиционно меньше всего автомобилей регистрируют в Северо-Казахстанской области - 1 849 авто.

Отметим, что ​​​​​​регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей.

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