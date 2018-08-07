Совокупные активы банков второго уровня Казахстана выросли

БАКУ /Trend/ - Совокупные активы банков второго уровня Казахстана за июнь текущего года выросли сразу на 748,3 миллиарда тенге (3,2 процента) и составили 24,3 триллиона тенге. Об этом пишет во вторник ranking.kz.

По сравнению с июнем прошлого года этот показатель сократился на 886,1 миллиарда тенге (минус 4,5 процента). Наиболее заметное изменение объема активов банков за последний год было зафиксировано в июле прошлого года, когда произошло сокращение сразу на 1,3 триллиона тенге (минус 5,2 процента).

При этом объем активов за июнь увеличили 19 из 32 банков.

Лидирует Народный банк с месячным приростом на 247,8 миллиарда тенге (5,2 процента) до 5,1 триллиона тенге. Доля банка за месяц выросла с 20,5 процента до 20,8 процента.

Следом идет Ситибанк с приростом на 115,8 миллиарда тенге (18,7 процента) до 733,8 миллиарда тенге. Доля банка увеличилась с 2,6 процента до трех процентов.

Замыкает топ-3 Qazkom (банк завершает процесс слияния с Народным банком) с приростом на 81,6 миллиарда тенге (2,6 процента). Доля банка при этом сократилась с 13,4 процента до 13,3 процента.

Объем совокупного ссудного портфеля банков второго уровня за июнь увеличился на 84,5 миллиарда тенге (0,6 процента) до 13,5 триллиона тенге. Однако этот показатель на 2,1 триллиона тенге (13,2 процента) меньше, чем годом ранее.

Удельный вес кредитов в портфеле активов за последний месяц сократился с 57 процентов до 55,6 процента.

Официальный курс на 7 августа составил 348.8 KTZ/USD

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