Казахстанские производители представят свою продукцию в Душанбе

7 августа 2018 11:19 (UTC+04:00)

С 9 по 12 августа в Душанбе пройдет торгово-экономическая миссия, организованная Внешнеторговой палатой Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты.

Внешнеторговая палата Казахстана приглашает потенциальных экспортеров принять участие в мероприятии. Свое участие в миссии уже подтвердили 20 крупных товаропроизводителей. Среди них: «Amitech Astana», «AQUA ALLIANCE», «IT&M», «Mega SMART», TOO «Nedex Almaty», «Актюбинский рельсобалочный» и «Кентауский трансформаторный» заводы, ТОО «Концерн «Цесна-Астык» и другие.

Цель миссии заключается в продвижении экспорта казахстанской обработанной продукции и услуг на рынке соседнего государства.

«Необходимо сделать нашу продукцию и услуги узнаваемыми, отличными от аналогичных товаров других производителей», - говорится в сообщении.

Таджикская сторона будет представлена министерствами транспорта, экономического развития, финансов, промышленности и энергетики, а также лизинговыми и частными транспортными компаниями, торговыми сетями и другими фирмами.

В дальнейшем Внешнеторговая палата будет продолжать работу в рамках представления интересов казахстанского бизнеса во внешнеэкономической сфере.

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