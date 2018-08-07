Курс доллара в Казахстане вновь понизился

7 августа 2018 11:52 (UTC+04:00)

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов во вторник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 348,48 тенге за доллар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в понедельник курс иностранной валюты понизился на 0,41 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 348,1 тенге за 1 доллар, максимальный - 348,95 тенге. Объем торгов составил 32,35 млн долларов. В понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 348,89 тенге, дневной - 348,68 тенге, по итогам обеих сессий - 348,8 тенге. Суммарный объем торгов составил 75,95 млн долларов.

Напомним, по итогам утренней сессии торгов в понедельник на KASE средневзвешенный курс доллара США понизился на 0,92 тенге - с 349,81 тенге до 348,89 тенге.

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