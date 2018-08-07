В Казахстане сменился министр обороны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Нурлана Ермекбаева министром обороны республики, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Акорды в Facebook.

"Указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен министром обороны Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Ермекбаев на этом посту сменил Сакена Жусузакова.

Нурлан Байузакович Ермекбаев родился 1 января 1963 году в Шымкенте.

Владеет русским, китайским, английским и португальским языками. В разные годы был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, а также работал министром по делам религий и гражданского общества. В апреле текущего года был назначен помощником президента Казахстана — секретарем Совета Безопасности.

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