Казахстан и Иран облегчают визовый режим для бизнесменов двух стран

Казахстан и Иран облегчают получение визы для предпринимателей двух стран. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Казахстане Моджтаб Дамирчилу, передает МИА «Казинформ».

"У нас были переговоры в отношении облегчения визового режима для граждан двух стран. Можно сказать, что эти переговоры подошли к тому, что мы подписали соответствующий документ, в котором указано об облегчениях получения виз для предпринимателей двух стран. Также мы заинтересованы в том, чтобы сам процесс передвижения граждан двух стран был облегчен. Предпринимаются определенные меры в этом направлении. Хотелось бы указать на то, что принципиальная позиция Ирана в отношении соседних стран направлено на то, чтобы облегчить или полностью установить безвизовый режим с ними", - рассказал посол.

Напомним, ранее было подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

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