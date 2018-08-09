Национальная валюта Казахстана ослабла на 6,3 тенге

9 августа 2018 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 9 августа закрылись на уровне 354,50, сообщают казахские СМИ.

Национальная валюта Казахстана ослабла на 6,3 тенге.

Объем торгов составил 467,6 миллиона, число сделок – 289. Средневзвешенный курс тенге составил 353,53.

По состоянию на 11:12 в обменных пунктах цена за продажу доллара начинается от 354,2 тенге. Покупка иностранной валюты достигла отметки от 355 до 356 тенге.

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