Около 1% акций KASE выставят на торги за 25,2 млн тенге

БАКУ/Trend/ - Через сайт gosreestr.kz 16 августа планируется реализовать 7 266 простых акций Казахстанской фондовой биржи (KASE), а именно 0,77 процента от размещенных акций биржи. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

По данным Отчета об оценке, 7,2 тыс. простых акций были оценены в сумму более 25,2 миллиона тенге. Гарантийный взнос, который необходимо будет внести, — 3,7 миллиона тенге.

По данным сайта gosreestr.kz, в настоящее время более 7 тыс. оцениваемых простых акций принадлежат ТОО «Каужар». По информации того же ресурса, компания реализует акции, потому что была признана банкротом.

Отметим, биржа как юридическое лицо была зарегистрирована в 1993 году, в качестве «Казахской Межбанковской Валютной Биржи», позже была переименована в KASE. Биржа является коммерческой структурой с капиталом свыше 7,8 миллиарда тенге. По данным на 1 июля 2018 года, количество размещенных акций биржи достигало свыше 942 тыс. штук. В настоящее время более 50,1 процента акций биржи принадлежит Нацбанку Казахстана, оставшаяся часть — миноритариям.

Официальный курс на 9 августа составил 354.06 KTZ/USD.

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