В Астане заявили, что не намерены размещать военные базы США на Каспии

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил РИА Новости глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
В интервью агентству он отметил, что "некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении ситуации относительно транзита американских невоенных грузов через территорию Казахстана".
"Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", — заявил Абдрахманов.
"Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшим между РФ и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", — заявил Абдрахманов, добавив, что принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам, закреплен в конвенции, которая, как ожидается, будет подписана 12 августа в Актау.
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