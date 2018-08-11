В Астане заявили, что не намерены размещать военные базы США на Каспии

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил РИА Новости глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В интервью агентству он отметил, что "некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении ситуации относительно транзита американских невоенных грузов через территорию Казахстана".

"Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", — заявил Абдрахманов.