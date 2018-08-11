В Конвенции по Каспию учтены интересы всех сторон в части прокладки трубопроводов - МИД Казахстана

Интересы всех сторон в части недропользования и прокладки трубопроводов учтены в Конвенции по Каспию, заявил РИА Новости глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Каспийская проблематика многогранна и, в первую очередь, затрагивает территориальные вопросы, от решения которых зависит сотрудничество прибрежных государств в различных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовой сфере. В Конвенции учтены интересы всех сторон в части осуществления суверенных прав на недропользование, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов", — сообщил Абдрахманов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что "свобода транзита всеми транспортными средствами, закрепленная в Конвенции, открывает широкие возможности по развитию автомобильной, железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктур прибрежных государств".