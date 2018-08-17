На заседании кыргызско-казахстанского Межправсовета обсуждены перспективы сотрудничества в торговой сфере

В городе Астана в пятницу прошло 7-ое заседание кыргызско-казахского Межправительственного совета, передает Кабар.

Заседание прошло под председательством премьер-министров Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева и Казахстана Бакытжана Сагинтаева.

В своей приветственной речи Абылгазиев отметил крепкую многовековую связь между двумя народами.

«Кыргызская Республика придает особое значение развитию отношений с Республикой Казахстан. Я верю, что впредь стратегические отношения между нашими странами буду подтверждать наше единство. Сегодня в рамках данной встречи ожидается подписание важных документов, в числе которых Протоколы по контрольно-пропускным пунктам «Кең-Булуң – Автодорожный» и «Токмок – Автодорожный», - сказал премьер-министр Кыргызстана.

Абылгазиев выразил мнение относительно перспектив сотрудничества в торговой сфере между республиками.

«Известно, что перспективным и выгодным направлением в сотрудничестве являются торговые отношения. Считаем необходимым для доведения товарооборота между нашими странами до 1 млрд долларов США применить все эффективные механизмы, учитывая диверсификацию номенклатуры товарооборота», - сказал глава правительства Кыргызстана.

Премьер-министр Казахстана со своей стороны отметил, что поступательно развивается взаимодействие двух стран на государственной границе.

«На ратификации находится Договор о демаркации соглашения о режиме государственной границы, подписанный в декабре 2017 года. Сегодня мы готовы подписать протокол об изменении статуса пунктов пропуска «Кең-Булуң – Автодорожный» и «Токмок – Автодорожный», что позволит увеличить их пропускную способность. Мы понимаем, что реализация данного решения подразумевает модернизацию данных пунктов пропуска и подъездных путей к ним», - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что правительство Казахстана всегда уделяет большое внимание укреплению экономических и добрососедских отношений с Кыргызстаном.

«Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику в наших торгово-экономических отношениях. В 2017 году взаимная торговля увеличилась на 13%, а по итогам 5 месяцев текущего года рост составил почти 10%. Уверен, что до конца этого года данный показатель возрастет. Полагаю, что нужно обеспечить дальнейшее углубление торговых отношений, основанных на взаимовыгодных поставках, на увеличении спектра поставляемых товаров, открытии совместных предприятий», - сказал премьер-министр Казахстана.

Вместе с тем Сагинтаев особо отметил, что реализация Дорожной карты безусловно приведет к увеличению взаимной торговли между странами.

«Созданный недавно казахстанско-кыргызстанский деловой совет должен стать одним из действенных инструментов на пути решения поставленных задач. До конца этого года состоится его первое заседание. Особое внимание мы уделяем развитию межрегиональных торгово-экономических отношений двух стран. В рамках подкомитета экономического развития «Алматы-Бишкек» мы приступили к реализации совместных проектов по созданию современных сельскохозяйственных оптовых рынков», - сказал он.

Абылгазиев отметил, что правительства двух стран должны сосредоточить усилия на устранении всех препятствий, которые влияют на уровень товарооборота между двумя странами.

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