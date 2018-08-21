SMS-оплату за проезд введут в автобусах Астаны

21 августа 2018 16:08 (UTC+04:00)

В столице Казахстана Астане для оплаты проезда в городском общественном транспорте введут кобрендинговые банковские карты и SMS-оплату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана LRT».

«В ближайшее время планируется запуск кобрендинговых карт. Это даст пассажиру следующее преимущество - вместо двух карт, пассажир будет держать одну карту (дуальный чип) при себе. У пользователей не будет необходимости в обязательном порядке покупать транспортные карты. Они смогут получать дуальные карты в банках, где обслуживаются», - сообщили в организации.

В рамках пилотного проекта первые 3-5 тысяч карт будут запущены совместно с Евразийским банком. В дальнейшем планируется запуск и в других банках. Кроме того, вскоре у пользователей общественного транспорта столицы появится дополнительная возможность удаленного пополнения транспортной карты через мобильный телефон.

Клиенты сотовых операторов Beeline и Kcell/Active смогут пополнить баланс, отправив на специальный короткий номер SMS с номером транспортной карты и суммой оплаты. Данные средства спишутся с баланса телефона и поступят на баланс карты. Также станет доступно пополнение через сайты Beeline и Kcell/Active (www.beemoney.beeline.kz и www.mobimoney.kz), включая мобильное приложение и мобильные версии порталов (для оплаты через смартфоны).

Также станет доступно удаленное пополнение через интернет-банкинг АО «Евразийский банк», smartbank.kz, интернет-банкинг АО «CapitalBank Kazakhstan», b1nk.kz, терминалы АО «Евразийский банк».

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