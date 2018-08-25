Доля инвестиций в сфере образования Казахстана сокращается

Инвестиции в сферу образования сокращаются в Казахстане. В этом году показатель уменьшился на 16 процента, сообщает finprom.kz.

Инвестиции в основной капитал за 7 месяцев 2018 года составили 5,5 триллион тенге - это на 35,6 процента или 1,4 триллион тенге больше, чем за аналогичный период годом ранее. За последние 5 лет самый высокий показатель темпов годового роста в соответствующем периоде (январь-июль).

В то же время, инвестиции в образование сократились на 16,4 процента год-к-году (минус 20,2 миллиарда тенге), и составили 103,3 миллиарда тенге, против 123,5 годом ранее. Доля инвестиций в образование от общего объема капвложений также сократилась с 3 процентов до 1,9 процента.

Несмотря на значительное сокращение (минус 38,1 процента год-к-году) лидером по капитальным инвестициям в образование является Астана - 19,1 миллиарда тенге (годом ранее - 30,9 миллиарда тенге).

В южной столице - Алматы - на развитие образования за январь-июль 2018 года было выделено 13,7 миллиарда тенге, что на 12,1 процента больше чем год назад (было 12,2 миллиарда тенге).

В ныне Туркестанской области (бывшей Южно-Казахстанская область) на нужды образования направили 11,2 миллиарда тенге.

Меньше всего инвестируют в образование в Костанайской области и Западно-Казахстанской области - 834 миллиона тенге и 1,6 миллиарда тенге, соответственно.

Финансируются основные фонды сферы образования в основном за счет местного и республиканского бюджетов - 37 миллиарда тенге и 35,9 миллиарда тенге, соответственно, что совокупно составляет 70,6 процента от всех инвестиций.

За счет собственных средств бизнеса отрасли было инвестировано 25,4 миллиарда тенге, что на 39,3 процента меньше, чем годом ранее - 41,9 миллиарда тенге. При этом за счет банковских кредитов и заемных средств суммарно за 7 месяцев текущего года было инвестировано всего 5 миллиардов тенге (годом ранее - 4,3 миллиарда тенге).

Официальный курс на 25 августа – 360,55 KZT/USD.

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