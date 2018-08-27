Количество рейсов между Алматы и Ашхабадом увеличится

Авиакомпания «Туркменистан» увеличивает количество рейсов между Алматы и Ашхабадом, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

С 19 сентября по 27 октября 2018 года самолеты по маршруту Ашхабад - Алматы - Ашхабад будут летать три раза в неделю вместо двух.

«Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на воздушном судне типа Boeing-737. Увеличение связано с предположительным ростом спроса на воздушные перевозки между странами», - говорится в сообщении Комитета.

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